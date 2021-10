Assassinat de Samuel Paty : les établissements scolaires lui ont rendu hommage

P-Y. Salique, C. Vérove, V. Piffeteau, France 3 Régions, P-M. de la Foata

À Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), dans le collège de Samuel Paty, l'hommage au professeur assassiné le 16 octobre 2020 s'est déroulé à huis clos. En plus des lectures de textes et du respect d'une minute de silence, un livre d'or a été ouvert. L'émotion des élèves qui l'ont connu était encore vive. "Ça m'a pincé le cœur, je me sentais pas bien, je retenais mes larmes, admet une élève. Je voulais pas fondre en larmes, mais c'est un peu dur, maintenant. Monsieur Paty, c'était vraiment quelqu'un de bien, il méritait vraiment pas ça."

Des cours rebaptisées

Partout en France, chaque établissement a choisi la manière de célébrer sa mémoire. À Douai (Nord), une fresque et une plaque commémorative ont été installées. À Vitré (Ille-et-Vilaine), un lycée a choisi de donner à sa cour le nom de Samuel Paty. Un établissement à Dijon (Côte-d'Or) a pris la même initiative pour se souvenir du professeur d'histoire-géographie.