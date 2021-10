Assassinat de Samuel Paty : un an après, comment vont se dérouler les hommages au professeur d'histoire-géographie ?

Professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty a été assassiné il y a un an. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie de 47 ans a été poignardé, puis décapité, dans une rue proche du collège où il enseignait, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Il a été tué par un islamiste radical de 18 ans, réfugié tchétchène, qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Plusieurs hommages seront rendus à l'enseignant vendredi 15 et samedi 16 octobre. Voici les principaux.

Une minute de silence dans tous les établissements scolaires

Une minute de silence se tiendra vendredi 15 octobre dans tous les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) en hommage à l'enseignant, a annoncé mercredi 13 octobre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après le Conseil des ministres. Les éventuelles perturbations seront "sanctionnées", a déclaré le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur BFMTV, jeudi 14 octobre.

Une heure de cours avec des débats

Gabriel Attal a également expliqué qu'il y aurait aussi "une heure de cours" donnant lieu à "un échange autour de la mémoire de Samuel Paty". Les équipes pédagogiques sont libres de "la manière dont elles veulent organiser cet échange". Certains de ces débats ont déjà eu lieu.

L'AFP donne l'exemple d'une discussion, mardi 12 octobre, au collège Henri-Matisse de Nice, dans une classe de troisième. Professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, Véronique Triaille a ainsi projeté sur le tableau une photo de Samuel Paty, mardi 12 octobre, avant de lancer les échanges. "Ça reste indispensable de ne pas oublier", a-t-elle souligné. Le débat, rapporte encore l'AFP, est resté "calme" sur les thèmes complexes de la liberté d'expression, de la laïcité dans l'espace public et du vivre-ensemble.

Un hommage dans le collège où il travaillait

Un hommage spécial aura lieu à partir de 14 heures, samedi 16 octobre, dans le collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, où travaillait l'enseignant. Professeurs et membres du personnel du collège du Bois d'Aulne prendront la parole dans leur établissement, en présence de délégués d'élèves, de représentants de parents et du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Des élèves interviendront également, et liront Liberté, le poème le plus connu de Paul Eluard (Sur mes cahiers d'écolier. Sur mon pupitre et les arbres. Sur le sable, sur la neige. J'écris ton nom).

Une cérémonie à Eragny-sur-Oise, où il vivait, et à Conflans-Sainte-Honorine

A Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), la commune de plus de 16 000 habitants, limitrophe de Conflans-Sainte-Honorine, où vivait le professeur, père d'un petit garçon, une cérémonie est prévue samedi à partir de 10h15. Une fresque d'hommage réalisée par un artiste-graffeur de la ville sera dévoilée à cette occasion, selon le site de la mairie.

Un autre hommage sera organisé dans l'après-midi à Conflans-Sainte-Honorine, et un monument en forme de livre sera dévoilé. "Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent sont invités à se rassembler à 15h30, place de la Liberté, où auront lieu des prises de parole officielles, ainsi que l’inauguration d’un livre géant sur le thème de la liberté d’expression", précise le site de la mairie.

Un square Samuel-Paty inauguré à Paris

Un square Samuel-Paty sera inauguré samedi 16 octobre, devant l'hôtel de Cluny et face à La Sorbonne, dans le 5e arrondissement parisien. La décision de donner le nom de l'enseignant à l'actuel square Paul-Painlevé, "au cœur de ce Paris universitaire", selon la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été prise mardi 12 octobre par le Conseil de Paris à l'unanimité. Cette décision, "nous la devions à tous ceux qui veulent rendre hommage à Samuel Paty et qui ne veulent pas que le temps vienne atténuer ce geste ignoble", a encore déclaré la maire.

Une plaque dévoilée au ministère de l'Education nationale, à Paris

Le ministre de l'Education nationale dévoilera, samedi matin, une plaque en hommage au professeur dans le hall d'honneur de son ministère, rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement parisien. Seront présents la famille de Samuel Paty, différents représentants du ministère, de l'académie de Versailles, ainsi que les organisations syndicales et les associations de parents d'élèves.

La famille reçue par le président et le Premier ministre

La famille de Samuel Paty sera également reçue samedi à l'Elysée pour un échange avec le Premier ministre, Jean Castex, et le président de la République, Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé mercredi.