Des millions d'élèves en France ont commémoré vendredi 15 octobre la mémoire de Samuel Paty. En marge de ces hommages au professeur d'histoire-géographie tué il y a un an, 98 incidents ont été recensés dans les établissements scolaires, a déclaré samedi 16 octobre le ministre de l'Education nationale, sur le plateau des "4 Vérités" de France 2. "Ce sont des incidents de nature variable : des interruptions pendant les hommages, un élève qui dit n'importe quoi ou un élève qui est menaçant", a précisé Jean-Michel Blanquer.

"Tout ceci reste des cas très isolés et que nous traitons, il y a un suivi", a ajouté le ministre. Jean-Michel Blanquer avait prévenu jeudi qu'en cas de perturbations lors des hommages les concernés seraient "sanctionnés". "Il y a 60 000 établissements scolaires et écoles en France. Par rapport à tout ce qui s'était passé après Charlie Hebdo et le Bataclan, ou bien lorsque l'an dernier nous avions fait une minute de silence, c'est en très nette baisse", a-t-il par ailleurs assuré.

"Samuel Paty est un emblème de la liberté"

"Samuel Paty est un emblème, un emblème de la liberté, et donc un emblème de la République et pour cela, il faut montrer une forme de force et de sérénité", a également déclaré Jean-Michel Blanquer, interrogé sur l'importance de rendre hommage au professeur. "Cet hommage, qui a commencé [vendredi], est là pour montrer qu'il y a une force des bonnes valeurs, c'est-à-dire les valeurs de la France et de la République", a-t-il ajouté.

Plusieurs commémorations en mémoire de l'enseignant se tiennent également samedi. Une plaque commémorative en hommage à Samuel Paty a été inaugurée au ministère de l'Education nationale. La famille de Samuel Paty doit par ailleurs être reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée.