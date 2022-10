La classe politique rend hommage au professeur Samuel Paty, deux ans après son assassinat

Deux ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Emmanuel Macron a partagé sur son compte Twitter, dimanche 16 octobre, une courte compilation des discours lus lors de l'hommage national rendu au professeur d'histoire-géographie dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris, cinq jours après sa mort. "En France, les lumières ne s'éteignent jamais", avait alors déclaré le chef de l'Etat. Il accompagne ce dimanche la vidéo d'un message : "À la Liberté, à l'Égalité, à la Fraternité. A Samuel Paty."

La Première ministre Alisabeth Borne a également relayé cette vidéo, assurant que Samuel Paty "incarnait ce que la République a de plus noble : son école". "Nous n'oublierons rien de ce professeurs, assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression et de pensée à ses élèves." "En ce dimanche 16 octobre, rappelons-nous Samuel Paty, lâchement assassiné il y a deux ans par un terroriste islamiste", écrit sur Twitter l'actuel ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye.

Les élus de la Nupes au square Samuel-Paty

Les oppositions ont aussi rendu hommage au professeur d'histoire-géographie. Les députés de la Nupes, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, se sont recueillis au square Samuel-Paty, dans le 5e arrondissement de Paris. "Une telle barbarie est choquante et doit être pourchassée et prévenue pour qu'elle n'ait plus jamais lieu. Quand la loi religieuse cherche à s'imposer dans la société, ça se termine toujours mal", avait affirmé, avant cet hommage, le candidat à la présidentielle.

"Il y a deux ans, Samuel Paty était lâchement assassiné par un islamiste pour avoir enseigné la laïcité et défendu les valeurs qui sont les nôtres. Hommage à un homme libre et engagé", a quant à elle tweeté Marine Le Pen.

Samedi, Eric Zemmour et ses soutiens s'étaient rendus au square Samuel-Paty, dans le centre de Paris.