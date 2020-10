Boycott de produits français au Proche-Orient : "La réponse dans les pays musulmans n'est pas généralisée", d'après un politologue

"Il y a deux perceptions différentes de la caricature et de la liberté d'expression", reconnaît Hasni Abidi, directeur du Centre d’Études et de Recherche du Monde Arabe et Méditerranéen.

L'appel au boycott des produits français dans les pays musulmans émane plus des réseaux sociaux que d'une position officielle, selon le politologue Hasni Abidi. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)