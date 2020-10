Lyon : un homme armé d'un couteau interpellé près de la gare Perrache et placé en garde à vue

Un homme armé d'un couteau doté d'une lame de trente centimètres a été interpellé près de la gare Perrache à Lyon jeudi 29 octobre 2020, quelques heures après l'attaque au couteau à Nice, a appris franceinfo de source policière. Il était vêtu d'un blouson militaire et marchait avec un couteau dans la main. Il a été signalé par plusieurs appels au 17. Les policiers ont pu l'interpeller sans difficulté.

L'individu est âgé de 26 ans et a été placé en garde à vue pour "port d'arme prohibé" et "menaces avec arme", indique le parquet de Lyon à franceinfo. "Les investigations concernant les motivations, la personnalité et le profil du mis en cause sont actuellement en cours", précise le parquet.

Un grief autour d'un titre de séjour

Selon les informations recueillies par franceinfo de source policière, cet homme afghan était dans le viseur des renseignements territoriaux. Il avait tenté de blesser des policiers la semaine dernière devant la préfecture du Rhône, indique cette même source. Un grief autour d'un refus de titre de séjour semble être à l'origine du courroux de l'individu. La piste terroriste n'est pas privilégiée à ce stade.



"Merci aux policiers pour leur intervention efficace qui a permis d'éviter un nouveau drame", a écrit sur twitter Pierre Olivier, le maire du 2e arrondissement.