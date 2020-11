Attentat à la basilique Notre-Dame à Nice : regardez l'hommage national aux victimes, présidé par Jean Castex

Une cérémonie en mémoire de Nadine Devillers, Vincent Loquès et Simone Barreto Silva. Un hommage national aux trois victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame sera rendu à Nice (Alpes-Maritimes), samedi 7 novembre dans la matinée, en présence des proches de ces personnes tuées le 29 octobre, deux femmes et le sacristain de l'église.

La cérémonie sera présidée par le Premier ministre Jean Castex. Trois autres membres du gouvernement, le maire LR de Nice Christian Estrosi, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ainsi que d'autres élus et toutes les autorités religieuses de Nice prendront également part à cet hommage sobre, organisé au sommet de la colline du Château, un parc dominant la ville.

Dès 10 heures, après l'hymne national et une revue des troupes, les portraits des trois victimes seront apportés par leurs familles et leurs proches. Ils ont aussi choisi une musique ou un texte à lire, puis une flamme sera allumée. Le maire de Nice, puis le Premier ministre doivent ensuite prendre la parole, avant une minute de recueillement. A l'issue de cette cérémonie, le chef du gouvernement aura "un temps d'échange avec les familles des victimes", selon le programme diffusé par Matignon. Jean Castex prononcera une autre allocution, et décorera les policiers municipaux de Nice ayant arrêté l'auteur de l'attentat.