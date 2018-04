VIDEO. Réouverture du Super U de Trèbes : "Malgré la douleur, c'est notre devoir de faire renaître ce lieu de vie"

Le Super U de Trèbes (Aude) a rouvert dans l'émotion, jeudi 12 avril, trois semaines après l'attentat qui a fait quatre victimes, dont trois dans le magasin. Les employés du supermarché sont arrivés sous les applaudissements des clients. "Nous n'oublierons jamais ce 23 mars 2018. Nous n'oublierons jamais Jean, Hervé, Christian, Arnaud, a déclaré Eric de la Jonquière, le directeur de l'établissement, très ému. La vie triomphe toujours de la barbarie et de la folie. Malgré la douleur, c'est notre devoir de faire renaître ce lieu de vie."

"Merci d'être tous avec nous ce matin. Merci pour vos témoignages, pour votre solidarité immense, a-t-il encore déclaré. Merci à tous les acteurs de l'Etat de la commune, votre engagement a été total, tellement essentiel." "On triomphera de la barbarie unis", a lancé le préfet de l'Aude, Alain Thirion, avant de lire, en signe de résistance, le poème de Louis Aragon La Rose et le Réséda. Sous les "mercis" et les "bravos" de l'assistance, les portes du magasin se sont alors ouvertes et les clients, nombreux, ont pénétré dans le magasin.