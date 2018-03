INFO FRANCEINFO. Il se félicitait dans un tweet de la mort du lieutenant-colonel Beltrame : un ex-candidat France insoumise placé en garde à vue

Stéphane Poussier, ancien candidat aux législatives de la France insoumise, a été placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme", selon une information dimanche de franceinfo.

Stéphane Poussier, qui se félicitait dans un tweet de la mort du gendarme Arnaud Beltrame, a été interpellé dimanche 25 mars à 11h30 à son domicile de Dives-sur-Mer dans le Calvados, a appris franceinfo de source proche du dossier. Il a été placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme".

L'ancien candidat aux législatives pour la France insoumise avait écrit sur Twitter : "À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse [jeune militant écologiste mort sur le site du barrage de Sivens en octobre 2014], là c'est un colonel, quel pied ! Accessoirement, un électeur de Macron en moins."

Condamnation unanime

Ces propos de Stéphane Poussier ont suscité l'indignation et fait l'objet d'une condamnation unanime, notamment dans les rangs de la France insoumise. Le syndicat Unité SGP Police-FO a condamné fermement samedi soir ces propos. Le syndicat dénonce "une salve de tweets ignobles se félicitant de sa mort". Après l'annonce de l'arrestation de l'ancien candidat aux législatives, le secrétaire général du syndicat, Yves Lefebvre, s'est "félicité" dimanche sur franceinfo du placement en garde à vue de Stéphane Poussier et de la "réactivité" de l'État. "Ce n'est ni plus ni moins qu'un appel au meurtre, et je vais même plus loin, pour moi, c'est un acte de terrorisme qu'il a commis dans ces écrits", a ajouté le syndicaliste. "On n'a pas le droit, quand la France est en profond recueillement, de tenir de tels propos."

«Il est intolérable qu’un ex-candidat aux élections législatives puissent se féliciter de la mort d’un représentant des forces de l’ordre, des sanctions doivent être prises» @ylefebvre40 @UNITESGPPOLICE pic.twitter.com/hivr4VxcOI — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) March 25, 2018

Le parti de la France insoumise s'est également désolidarisé de Stéphane Poussier. "Les propos honteux et abjects de Stéphane Poussier n'ont rien à voir avec la France insoumise. Nous les condamnons fermement. Nous avons immédiatement retiré cette personne de la plate-forme de la France insoumise", peut-on lire dans un tweet du parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon.

Les propos honteux et abjects de Stéphane Poussier n'ont rien à voir avec la France insoumise. Nous les condamnons fermement. Nous avons immédiatement retiré cette personne de la plate-forme de la France insoumise. — La France insoumise (@FranceInsoumise) March 24, 2018

Dimanche en fin de matinée, les comptes Twitter et Facebook de Stéphane Poussier sur lesquels les propos polémiques avaient été publiés n'apparaissaient plus.