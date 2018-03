Trèbes : l'enquête se poursuit

Radouane Lakdim, 25 ans, était fiché S depuis 2014. Les services de renseignement devaient l'entendre en avril prochain pour évaluer son degré de radicalisation. Hier soir, lundi 26 mars, le procureur du parquet antiterroriste, François Molins, a confirmé que Radouane Lakdim était activement surveillé. Hier après-midi, la compagne de Radouane Lakdim, 18 ans, fichée S, et un proche mineur de 17 ans, ont été transférés dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour y poursuivre leur garde à vue.

Une compagne très radicalisée défendue par ses proches

La jeune femme, très radicalisée, s'est réjouie face aux policiers des attaques de Trèbes (Aude) et de Carcassonne. Néanmoins, elle nie avoir participé avec son compagnon à la préparation des attentats. Pourtant, un message posté de chez elle quatre heures avant la tuerie, plus précisément une sourate, intrigue les enquêteurs. Joints par téléphone, ses proches affirment pourtant que la jeune femme ne voyait plus Radouane Lakdim et qu'elle était en voie de déradicalisation. C'est ce que tentent désormais de déterminer les enquêteurs : était-elle complice du terroriste ou connaissait-elle ses intentions ? Sa garde à vue pourrait se poursuivre jusqu'à jeudi matin.

