Invalides : comment va se dérouler l'hommage national ?

"Tout d'abord, la dépouille du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame va être amenée à la caserne Tournon, dans le VIe arrondissement de Paris, et c'est là qu'elle partira demain, à 10 heures précises, place du Panthéon", rapporte le journaliste Jeff Wittenberg, en direct des Invalides (Paris).

Commandeur de la Légion d'honneur

"Le lieu n'est évidemment pas anodin, car Emmanuel Macron souhaite rendre hommage demain à un héros de la République, poursuit le journaliste. Le cortège funéraire arrivera ici, à l'hôtel des Invalides à 11h30, où aura lieu la cérémonie, où l'on entendra l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron. Il parlera d'un héros, tout cela en présence des plus hautes autorités de la République, de la famille, et aussi des autres familles des victimes de l'attentat qui a eu lieu la semaine dernière à Trèbes (Aude)". Le lieutenant-colonel Beltrame sera élevé au grade de colonel, et recevra aussi, à titre posthume, le titre de commandeur de la Légion d'honneur.