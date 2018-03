Carcassonne : hommage à Arnaud Beltrame

"La cérémonie a eu lieu peu après 11 heures à Carcassonne (Aude), en présence de la famille d'Arnaud Beltrame, mais à l'abri des regards", rapporte l'envoyé spécial Benjamin Delombre, en direct de Carcassonne. Le cercueil du lieutenant-colonel entouré d'un drapeau bleu blanc rouge a ensuite été déposé dans un avion militaire. "Celui-ci est actuellement en vol en direction de la région parisienne, il devrait atterrir à l'aéroport de Villacoublay (Yvelines) aux alentours de 13h30", précise le journaliste.

Médaillé pour acte de courage et de dévouement

"Là, sur le tarmac, l'attendront le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et plusieurs détachements de gendarmerie qui lui rendront les honneurs militaires", poursuit le journaliste. "Arnaud Beltrame sera alors médaillé, notamment de la médaille pour acte de courage et de dévouement. Son corps sera escorté par la garde républicaine jusqu'à la caserne Tournon, en plein coeur de la capitale". C'est là que débutera sa veillée, avec sa famille, mais aussi ses frères d'armes : les gendarmes dont il était le plus proche.