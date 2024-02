Attentats de Trèbes et Carcassonne : les proches des victimes déçues par le verdict du procès

Après cinq semaines d'audience, le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, qui ont fait quatre morts, s'est achevé vendredi 23 février. Les peines prononcées pour les sept accusés, en deçà des réquisitions, ont déçu les familles des victimes. - (France 2)

Après cinq semaines d'audience, le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, qui ont fait quatre morts, s'est achevé vendredi 23 février. Les peines prononcées pour les sept accusés, en deçà des réquisitions, ont déçu les familles des victimes.

Certaines victimes et familles de victimes ont quitté la salle d'audience de la cour d'Assises spéciale de Paris déçues ou en colère, vendredi 23 février. Le verdict est bien en deçà des peines réclamées par le parquet antiterroriste. L'ex-petite amie du terroriste a été condamnée à cinq ans de prison, alors que onze années avaient pourtant été requises. Elle est la seule reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Cette qualification n'a pas été retenue pour les six autres accusés, condamnés à des peines de six mois à quatre ans de prison.

Des victimes sous le choc



"Évidemment, c'est décevant. Évidemment, les victimes sont un peu sous le choc", souligne Henri de Beauregard, avocat des parties civiles. Selon le président de la cour d'Assises spéciale, les accusés avaient une responsabilité morale et non une responsabilité pénale. Certaines victimes et familles de victimes espèrent que le parquet national antiterroriste fera appel de ce verdict.