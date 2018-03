Attentats : comment devient-on un héros ?

Que se passe-t-il dans la tête des hommes qui mettent leur vie en danger pour autrui ? Cela a notamment été le cas lors des prises d'otages qui ont eu lieu dans le supermarché de Trèbes (Aude), le Bataclan et l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes (Paris). En décembre 1994, un commando islamiste prend en otage 241 personnes à bord d'un vol Alger-Paris. "Ce qui est déterminant, quand on décide de partir à l'assaut, c'est la libération des otages. (...) Toutes les opérations sont différentes. Chaque fois c'est affaire de contexte, de moment, d'opportunité, d'appréciation de situation. Il faut être capable de décider en quelques millisecondes", confie Denis Favier, ex-directeur de la gendarmerie et du GIGN.



Un héroïsme de situation ?

Quel est le profil de ceux qui sont capables de prendre de telles décisions ? Pour un chercheur, il n'y aurait pas de personnalité type, mais d'abord un héroïsme de situation. Le sentiment de pouvoir faire quelque chose et l'éducation sont aussi déterminants.

