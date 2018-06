Le rappeur Médine, dont la venue au Bataclan fait polémique, accuse l'extrême droite de vouloir "limiter notre liberté d'expression"

Des élus de droite et d'extrême droite et certaines victimes des attentats du 13 novembre ont exprimé leur opposition à la tenue de ses concerts, prévus les 19 et 20 octobre.

Le rappeur Médine lors d'un concert à Roubaix (Nord), le 13 août 2015. (MAXPPP)