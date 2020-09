Attentats de 2015 : premier jour d’un procès historique

Mercredi 2 septembre, le procès des attentats de 2015 s’est ouvert au Tribunal judiciaire de Paris devant une Cour d'assises spéciale. L’émotion était grande pour les familles des victimes. Lassana Bathily, qui a survécu à l’attaque de l’Hyper Cacher, a déclaré : "On attend que la justice soit faite". 17 personnes ont perdu la vie sous les balles de trois terroristes.

"Refuser de renoncer à nos libertés"

17 personnes ont perdu la vie sous les balles des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly. L’avocat de Charlie Hebdo défend aujourd’hui plus que jamais la liberté d’expression. "Au fond, l’esprit de Charlie Hebdo, c’est ça, c’est refuser de renoncer à nos libertés. Si nous y renonçons, nous préparerions un avenir bien obscure", explique Me Richard Malka. Les premières semaines d’audience seront consacrées aux audiences des 200 parties civiles. "Il s’agit d’un procès filme, c’est très rare. Ces images sont stockées, versées aux archives nationales", précise mercredi midi le journaliste Eric Pelletier en duplex devant le Palais de justice.

