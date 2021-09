Attentat du 13-novembre : le récit de Lydia, rescapée du Bataclan

Mercredi 8 septembre, le procès des attentats du 13-Novembre va s'ouvrir. Lydia attend cette date avec une soif de justice et de réponses. Elle est l'une des 1 700 parties civiles et fait partie des victimes du Bataclan. "Pour certains c'est le procès du siècle, pour moi c'est le procès de ma vie", lance-t-elle. Elle prévoit de témoigner de cette nuit funeste, lors de laquelle Paris a basculé dans le chaos à cause de la barbarie terroriste.

Un traumatisme à vie

Lydia était dans la fosse quand les tireurs ont fait feu, touchant des spectateurs autour d'elle qui s'effondraient. "Je ne voulais absolument pas mourir, pas ici, pas maintenant, donc je me dis que c'est le moment ou jamais. Je me mets à plat ventre et je rampe jusqu'à la sortie", raconte la rescapée du massacre. Elle parvient à sortir, sans être blessée. Mais elle regrette aujourd'hui de "ne pas avoir pu aider plus de monde que ça, de ne pas avoir pu me défendre, les défendre", et ressent une sorte de "culpabilité du survivant".