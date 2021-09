13-Novembre : un procès hors-norme va bientôt commencer

Ce sera un procès hors-normes à bien des égards. "330 avocats, des centaines de journalistes accrédités pour 140 journées d'audiences", explique la journaliste Peggy Mauger. "Ce procès est un défi logistique inédit pour les institutions judiciaires et un défi historique. Il se tiendra dans un lieu symbolique, l'ancien Palais de Justice de Paris, au cœur de la capitale." Une salle construite sur mesure, d'une capacité de 550 places.

Les parties civiles seront assistées psychologiquement

Et tout a été fait pour accompagner au mieux les parties civiles. "On sait à quel point ce procès sera une épreuve pour les parties civiles. Pour celles qui ne voudront ou ne pourront pas se déplacer, elles pourront néanmoins suivre l'intégralité des débats à distance qui seront, pour la première fois, diffusés à la radio et sur Internet. Une assistance psychologique par téléphone leur sera aussi mise à disposition", explique la journaliste. Il sera placé sous très haute surveillance, en la présence Salah Abdelslam, le détenu le plus surveillé de France et dernier commandant vivant des attentats.