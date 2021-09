Procès du 13-Novembre : le défi des avocats qui ont choisi de défendre les accusés

La douleur des victimes est prégnante et les avocats de la défense doivent faire avec pour représenter les accusés lors du procès des attentats du 13-Novembre. "Quand on entre dans cette enceinte, on l'a en pleine figure", témoigne une avocate. "L'émotion va s'exprimer dans ce procès, l'important c'est qu'elle n'emporte pas tout", ajoute Me Christian Saint-Palais.

Trouver les mots

Christian Saint-Palais est l'avocat de l'un des hommes soupçonnés de faire partie de la cellule belge et qui se dit innocent. Avant d'accepter de le défendre, il s'est fixé une limite. "Je n'aurais pas su défendre un homme en légitimant les attentats qui ont existé", explique-t-il. Pour Me Negar Haeri, qui défend un ami de Salah Abdeslam, le respect du droit est primordial : "Il faut absolument distinguer le drame que vivent les victimes [...] et dans ce décor terrible, il faut quand même que la justice soit implacable", estime l'avocate. En mai prochain, ces avocats auront la parole en dernier et devront trouver les mots pour convaincre face à l'accusation.