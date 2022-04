Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam présente ses "excuses à toutes les victimes", au dernier jour de son interrogatoire

"Je vous demande aujourd’hui de me détester avec modération", a dit l'accusé de 32 ans.

Pour son dernier interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris, Salah Abdeslam, principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre, a présenté ses "excuses à toutes les victimes", vendredi 15 avril, et a versé quelques larmes. "Je vous demande aujourd’hui de me détester avec modération. Je veux vous dire aussi que je présente mes condoléances et que je présente mes excuses pour toutes les victimes, pour les victimes qui nous écoutent en webradio", a dit l'accusé de 32 ans.

"Je vous demande aujourd’hui de me détester avec modération. Je veux vous dire aussi que je présente mes condoléances et que je présente mes excuses pour toutes les victimes, pour les victimes qui nous écoutent en webradio." #13Novembre — Violaine Jaussent (@ViolaineJ) April 15, 2022

Mercredi, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis avait révélé qu'il devait commettre un attentat-suicide dans un café du XVIIIe arrondissement de Paris, mais qu'il y avait renoncé "par humanité".