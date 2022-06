Procès du 13-Novembre : "les parties civiles ne se réjouissent pas mais constatent le discernement qu'il y a eu dans les peines", selon un avocat

Plus de six ans après les attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos islamistes, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal.