DIRECT. Procès des attentats du 13-Novembre : verdict attendu pour Salah Abdeslam et ses coaccusés après dix mois d'audience

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #13_NOVEMBRE

: Bonjour @Jeanne! Même si la salle d'audience conçue spécialement pour les grands procès d'attentats terroriste est prévue pour rester en place jusqu'aux appels, il est peu probable que l'envergure soit la même a priori. Les accusés ne feront peut-être pas tous appel, tout comme le parquet, des peines prononcées, même s'ils le peuvent. Et les parties civiles qui ont déjà affronté dix mois de procès seraient certainement moins nombreuses. A titre d'exemple, deux des onze personnes condamnées au procès des attentats de "Charlie Hebdo", Montrouge et l'Hypercacher ont fait appel. L'audience ne se tiendra que sur deux mois (contre quatre en première instance), du 12 septembre au 21 octobre prochains.

: En cas d'appel, est-ce qu'il faudrait reconduire le dispositif dans la même ampleur ? D'ailleurs, est-ce que la salle spécialement aménagée doit rester en place ? Merci !

: Bonjour , les accusés de ce procès pourront interjeter appel du verdict de la cour d'appel de Paris. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre l'avocate de Salah Abdeslam, Olivia Ronen. "Comme tout justiciable, il sait qu'il y a une voie d'appel qui est offerte si toutefois la décision ne lui convient pas", a-t-elle expliqué sur franceinfo ce matin.

: Bonjour ! Dites-moi, les décisions pour le procès des attentats du 13-Novembre seront-elles définitives ou y a-t-il possibilité pour les accusés de faire appel ?

: Il est 14 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



Le président ukrainien,Volodymyr Zelensky, s'est exprimé en visioconférence lors du sommet de l'Otan, qui réunit plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernements à Madrid. Lors de son intervention, il a accusé la Russie d'instaurer une famine "pour créer des vagues de migration".



Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict. Au procès du 13-Novembre, la cour doit rendre ce soir sa décision, très attendue, sur le sort de Salah Abdeslam et de ses coaccusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France.



Le sous-variant BA.5, issu de mutations du variant Omicron, est pointé du doigt par les autorités sanitaires dans la reprise de l'épidémie de Covid-19 en France. Mais d'où vient-il ? Est-il plus contagieux, plus dangereux ? Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de ce nouveau variant présent dans l'Hexagone.



• L'Etablissement français du sang (EFS) alerte pour la deuxième fois de son histoire avec un "bulletin d'urgence vitale", face à un niveau de réserves de sang en France "historiquement bas".

: Il est midi. Voici les principaux titres de l'actualité :



La guerre en Ukraine est au cœur d'un sommet de l'Otan à Madrid, où les dirigeants des Etats membres sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance atlantique.



Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict. Au procès du 13-Novembre, la cour doit rendre ce soir sa décision, très attendue, sur le sort de Salah Abdeslam et de ses coaccusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France.



Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, invite les voyageurs et le personnel de la SNCF à "porter le masque dans les gares et dans les trains", face au regain de cas de Covid-19.



• L'Etablissement français du sang (EFS) alerte pour la deuxième fois de son histoire avec un "bulletin d'urgence vitale", face à un niveau de réserves de sang en France "historiquement bas".

: La réclusion criminelle à perpétuité incompressible a été requise contre Salah Abdeslam. "On attend avec espoir et un peu d’inquiétude le verdict", confie son avocate Olivia Ronen sur franceinfo. Elle estime que les peines demandées à l'égard des 14 accusés présents au procès des attentats du 13 novembre 2015 sont "assez démesurées".











(FRANCEINFO)

: Nos journalistes ont sélectionné des extraits du procès issus de leurs notes personnelles, complétées par les comptes-rendus de leurs consœurs et confrères. Tous les récits de parties civiles auraient mérité d'être reproduits mais elles ont dû faire des choix pour rendre compte de toute la complexité d'un procès.







(ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

: Verdict attendu dans quelques heures. Au cours d'un procès historique, plusieurs dizaines de rescapés et de personnes endeuillées ont défilé à la barre, parmi les 2 500 parties civiles constituées. Avec eux, témoins et experts ont reconstitué le puzzle des attaques du 13 novembre 2015. Franceinfo propose une sélection de témoignages et de déclarations qui ont marqué ces audiences.







(ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

: "L"humanité a gagné." Le quotidien Libération revient ce matin sur le procès des attaques du 13-Novembre, alors que le verdict est attendu dans la soirée.







: Les vivants ont parlé pour les 132 morts, les présents pour les absents. Après dix mois de débats, la cour d’assises spéciale de Paris va rendre son verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Avant cette décision judiciaire, franceinfo vous propose une sélection de témoignages et de déclarations qui ont marqué cette audience fleuve.







(ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

: Voici les titres de l'actualité ce mercredi matin :



Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict. Au procès du 13-Novembre, la cour doit rendre ce soir sa décision, très attendue, sur le sort de Salah Abdeslam et de ses coaccusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France.





• Pour la première fois de l'Histoire, une femme, Yaël Braun-Pivet, a été élue présidente de l'Assemblée nationale au terme de deux tours de scrutin, pour le début de la seizième législature de la Ve République.



La Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun", face au regain de cas de Covid-19.



Les pompiers des Pyrénées-Orientales tentent toujours d'éteindre un "violent" incendie entre les communes d'Opoul-Perillos et Salses-le-Château qui a ravagé près de 1 000 hectares de végétation.