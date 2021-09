DIRECT. Le procès historique des attentats du 13-Novembre s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris

Ce qu'il faut savoir

C'est un procès hors normes qui s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris, mercredi 8 septembre : celui des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et profondément traumatisé tout un pays. Six ans après ces attaques au Stade de France, à Saint-Denis, sur les terrasses de plusieurs cafés et restaurants de la capitale et dans la salle de concert parisienne du Bataclan, la justice replonge pour près de neuf mois dans l'horreur de ces crimes de masse.

Sous sécurité maximale et dans une salle d'audience spécialement conçue pour ce rendez-vous historique, des magistrats spécialisés vont juger 20 accusés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique (EI). Suivez notre direct.

Deux ans de préparation. Ce procès titanesque, hors normes par le nombre de parties civiles, sa charge émotionnelle et sa durée, a nécessité deux ans de préparation et la construction d'une salle d'audience ad hoc au cœur du palais de justice historique de la capitale, sur l'île de la Cité. Tenir un procès de cette ampleur jusqu'à son terme – prévu à ce stade le 25 mai 2022 – constitue un défi inédit pour l'institution judiciaire, particulièrement en temps de pandémie de Covid-19 et de menace terroriste toujours élevée.

Les débats ouverts à partir de 12h30. Le président de la cour d'assises spécialement composée, Jean-Louis Périès, ouvrira les débats à 12h30. En raison du très grand nombre de victimes, la cour procédera pendant deux jours à l'appel des près de 1 800 parties civiles constituées et examinera d'éventuelles nouvelles constitutions, avant de faire l'appel de plus d'une centaine de témoins.

Cinq semaines d'audition prévues pour les victimes. Seule une partie (environ 300) des proches de victimes et rescapés des attaques témoignera à la barre. Les parties civiles raconteront pendant cinq semaines, de fin septembre à fin octobre, cette nuit d'épouvante et ses séquelles, des drames personnels mêlés à un effroi collectif. "On espère montrer au grand public ce que signifie être victime du terrorisme", a témoigné auprès de franceinfo Arthur Dénouveaux, rescapé de l'attentat du Bataclan et président de l'association Life for Paris.

Quatorze accusés présents à l'audience. Parmi les 20 accusés, seuls 14 seront présents, dont 11 détenus et trois laissés libres. Les six autres seront jugés par défaut, dont cinq présumés morts en zone irako-syrienne. En l'absence du donneur d'ordre, le vétéran du jihad Oussama Atar, et d'autres hauts gradés de l'EI dont les frères Fabien et Jean-Michel Clain, tous les regards seront tournés vers Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos, et Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles. Parleront-ils ? C'est l'une des questions clés du procès. Douze des 20 accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

François Hollande, Bernard Cazeneuve et François Molins attendus à la barre. L'ancien président de la République doit témoigner le 10 novembre. Le soir du 13 novembre 2015, François Hollande avait quitté précipitamment le Stade de France où il assistait à la rencontre amicale France-Allemagne, avant de décréter dans la nuit l'état d'urgence. L'ex-chef de l'Etat devrait également être questionné sur la politique étrangère de la France. Son ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve doit témoigner le 17 novembre. L'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, sera auditionné le même jour.

Un verdict attendu autour du 25 mai 2022. Les quelque 300 avocats de parties civiles doivent commencer à plaider début avril, avant le réquisitoire à trois voix du parquet national antiterroriste, du 2 au 5 mai. La défense aura la parole du 6 au 23 mai. A ce stade, le délibéré est prévu les 24 et 25 mai 2022, avec un verdict rendu dans la foulée.