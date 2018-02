RECIT. De la fusillade de Forest à sa capture à Molenbeek, les quatre jours qui ont mis fin à la cavale de Salah Abdeslam

Ce ne devait être qu’une perquisition de routine. Lorsqu’ils se présentent au 60, rue du Dries, dans la commune bruxelloise de Forest, les quatre enquêteurs de la division antiterroriste de la police judiciaire belge accompagnés de deux collègues français s’attendent à trouver un logement vide, ce mardi 15 mars 2016. L’eau et l’électricité de cette maisonnette décrépie ont été coupées depuis deux semaines. Elle a attiré l’attention des enquêteurs parce qu’elle a été louée par un complice des terroristes du 13-Novembre sous une fausse identité. Mais ils espèrent, au mieux, y trouver quelques empreintes. Dans le jargon, il s’agit d’une planque "froide".

Les policiers vont pourtant faire face au feu et à la fureur. Dès qu’ils enfoncent la porte, vers 14h15, ils sont accueillis par une kalachnikov. Ils sont visés par une première salve de tirs à bout portant qui déchire le holster d’un des policiers. Ils parviennent à battre en retraite et se mettent à l’abri derrière des voitures. "J’ai entendu des cris et des balles, raconte deux ans plus tard un voisin à franceinfo. Sans réfléchir, je suis sorti pour voir ce qu’il se passait et j’ai vu des policiers en civil retranchés juste devant. Ils m’ont hurlé de me cacher. Parmi eux, il y avait une femme qui avait l’air très secouée. Sans doute touchée. Elle se tenait le bras."

Une policière française et deux collègues belges sont légèrement blessés, sauvés par leurs gilets pare-balles. Le tireur, lui, continue d’arroser les enquêteurs, permettant à deux hommes de prendre la fuite par le petit toit qui se trouve à l'arrière. Ils escaladent un muret et accèdent à un terrain vague aux murs couverts de graffitis. L’un d’eux a le teint mat et porte une casquette blanche. Un portrait-robot, diffusé par plusieurs médias, le décrit comme un individu "de type nord-africain", d’environ 1,85 m, mince et "âgé de 25 à 28 ans".

Pris pour cible, les policiers ne peuvent pas prendre en chasse les fuyards. Très vite, des renforts arrivent et la paisible commune bruxelloise se transforme en "zone de guerre". Une voisine se souvient : "Le terroriste tirait comme un fou. Avec mon mari, on a vu des snipers avec des cagoules débarquer sur les toits."