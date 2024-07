Agression d'un chauffeur de taxi dans la Sarthe : le profil inquiétant d'un radicalisé

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme a pris en otage un chauffeur de taxi dans la Sarthe. Il a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi, et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat terroriste. Derek R. est connu pour sa radicalisation pro-djihadiste.

Il a confirmé toutes les craintes qu'il inspirait depuis sa sortie de prison, à la fin du mois de juin. Derek R., un radicalisé, est en garde à vue pour tentative d'assassinat terroriste, dans la soirée du vendredi 19 juillet. L'homme a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier de Poissy (Yvelines), par la sous-direction antiterroriste. C'est la fin d'une cavale commencée mardi soir au Mans (Sarthe) pour Derek R. Alors qu'il loge chez sa mère, il appelle un taxi. Une fois à bord, il menace le chauffeur et le contraint à se rendre à La Ferté-Bernard (Sarthe).

Suivi par les services de renseignement

Durant le trajet, Derek R. aurait tenu des propos pro-Hamas, puis, dans un lieu isolé, il ligote le chauffeur et tente de l'égorger avec une feuille de boucher. Mais le conducteur parvient à prendre la fuite, et à alerter la police. Âgé de 26 ans, l'agresseur est connu pour sa radicalisation pro-djihadiste. Il venait de sortir de prison pour des faits de vol et violences, et était suivi par les services de renseignement depuis son incarcération à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne). Derek R. et sept de ses proches sont actuellement en garde à vue.