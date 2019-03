Syrie : la femme de Jean-Michel Clain annonce sa mort

Jean-Michel Clain serait mort. C'est son épouse qui l'a confirmé aux équipes de France 2 en Syrie. Il avait déjà été blessé par la frappe aérienne qui avait tué son frère, Fabien, à Baghouz (Syrie) il y a dix jours. Les deux frères étaient considérés comme les voix françaises de Daesh. Ils avaient notamment revendiqué les attentats du 13-Novembre. "On a commencé par 'droner" son grand frère. Il était gravement blessé. Et là il l'ont tué il y a deux jours", a confié Dorothée Macaire, épouse du terroriste, rencontrée par France 2 au milieu des femmes et enfants fuyants Baghouz.

"Je ne compte pas rentrer"

"On voulait la peau des frères Clain. On voulait les frères Clain", martèle cette Française originaire de Toulouse. Dans les propos de la femme, aucun regret sur ses cinq années passées en Syrie, ni sur les victimes des attentats de novembre 2015. Depuis le début de l'assaut sur Baghouz, trois de ces ainés sont morts. "À l'heure actuelle, ce qu'on voit là-bas, c'est un film d'horreur (...) Tout est brûlé, calciné. On nous tire dessus partout", raconte-t-elle. "Que la France soit rassurée, je ne compte pas rentrer", assure-t-elle. Mais elle devrait certainement être entendue par les services de renseignement français.

