Rétablir l'état d'urgence "est complètement crétin!", estime la sénatrice Nathalie Goulet

La sénatrice UDI, Nathalie Goulet répond lundi sur franceinfo à Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes sur le rétablissement de l'état d'urgence. Ce serait "complètement crétin", lance-t-elle.

Rétablir l'état d'urgence serait "complètement crétin" car ses dispositifs sont désormais "inscrits dans le droit commun", a jugé lundi 26 mars sur franceinfo la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. Elle a présidé en 2014 la commission d'enquête parlementaire sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Elle s'exprimait avant que le président de "Les Républicains", Laurent Wauquiez, ne demande formellement le retour de l'état d'urgence.

Une réponse au député LR Eric Ciotti

La pique de Nathalie Goulet s'adressait en fait au député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti (LR), qui dès dimanche 25 mars réclamait dans une interview au Figaro, que l'on décrète à nouveau l'état d'urgence. Cette déclaration a été faite dans le contexte des attaques terroristes de vendredi 23 mars à Carcassonne et à Trèbes, dans l'Aude, qui ont fait 4 morts et 15 blessés.

"C'est complètement crétin puisqu'on a mis les dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun. S'il avait été en séance pour le voter, il le saurait", a dit Nathalie Goulet, en visant Eric Ciotti.

Laurent Wauquiez n'a visiblement pas entendu ou écouté cette intervention. Moins de deux heures plus tard, le président de LR réclamait, entre autres, le retour de l'état d'urgence et l'internement des "fichés S" jugés les plus dangereux.