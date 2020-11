Covid-19 : après un second vote, l'Assemblée nationale se prononce en faveur de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février

La prorogation de l'état d'urgence sanitaire sera examinée en dernière lecture par les députés samedi, un jour plus tard que prévu, après un imbroglio à l'Assemblée nationale sur la date de fin de ce régime d'exception.

Cette fois, c'est la bonne pour le gouvernement. Les députés ont voté mercredi 4 novembre en faveur d'une prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 16 février 2021. L'allongement de l'état d'urgence sanitaire sera examinée en dernière lecture par les députés samedi, un jour plus tard que prévu, après un imbroglio à l'Assemblée nationale sur la date de fin de ce régime d'exception.

Les députés des diverses oppositions ont réussi mardi soir à faire passer un amendement fixant l'échéance de cet état d'urgence permettant de prendre des mesures d'exception contre le Covid-19 au 14 décembre, au lieu du 16 février comme prévu par le gouvernement.

Ce vote surprise a donc été "corrigé" par un nouveau vote à la demande du gouvernement, qui a dégainé l'arme des "réserves de vote" pour se donner la possibilité de réintroduire la date du 16 février.

Le projet de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire est adopté en nouvelle lecture par 272 voix contre 108. La navette parlementaire continue au Sénat dès demain.#DirectAN #Covid19 #PJLEUS pic.twitter.com/rMLHUsnYll — LCP (@LCP) November 4, 2020

Un texte étudié au Sénat jeudi

Le texte doit ensuite revenir jeudi devant le Sénat, puis en dernière lecture devant les députés samedi, selon ces sources parlementaires. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, avait déjà de son côté limité vendredi la prolongation de l'état d'urgence au 31 janvier.

Un autre amendement émanant de l'opposition adopté mardi soir a lui aussi été retoqué à la demande du gouvernement. Il prévoyait que le confinement décrété à partir du 30 octobre ne puisse être renouvelé au-delà du 30 novembre qu'après accord du Parlement.

Le manque de députés de la majorité face à des oppositions mieux mobilisées a été invoqué pour expliquer les votes surprise de mardi soir. Auprès de l'AFP mercredi, une source parlementaire LREM à invoqué les mesures restrictives à l'hémicycle pour expliquer le vote surprise de la veille. "On respecte toujours la demi-jauge (un député sur deux maximum en séance en raison des mesures sanitaires ndlr). En terme de nombre, on était mobilisés". "C'est un coup joué par les oppositions, c'est classique. A la fin, c'est quand même un débat sur l'état d'urgence sanitaire", estime cette source, en mettant en cause l'esprit de "responsabilité" de l'opposition.