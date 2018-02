Le père d'une victime du Bataclan espère que l'avocat de Salah Abdeslam sera "prudent" et "évitera toute provocation"

Alors que le procès en Belgique de Salah Abdeslam commence lundi, Georges Salines, fondateur de l'association 13 novembre : fraternité et vérité, espère que l'audience se déroulera sereinement.

Georges Salines, membre fondateur, ancien président et toujours administrateur de l'association 13 novembre : fraternité et vérité a dit espérer, lundi 5 février sur franceinfo, que Sven Mary l'avocat de Salah Abdeslam sera "prudent" et "évitera toute provocation vis-à-vis des victimes" pour ne pas "rajouter de la souffrance à la souffrance de manière tout à fait inutile".

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, comparaît à partir de lundi à Bruxelles en Belgique pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers lors de sa cavale en mars 2016 à Forest dans la banlieue de Bruxelles.

"Salah Abdeslam va-t-il croiser le regard des victimes ?"

"Nous sommes très fermement attachés à l'état de droit et à la possibilité de tout accusé d'avoir un défenseur et à la liberté des avocats de choisir leur défense", a toutefois ajouté Georges Salines, père de Lola Salines, une des 90 victimes du Bataclan, une des cibles des attaques qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015.

Le fondateur de l'association 13 novembre : fraternité et vérité a beaucoup d'interrogations avant le début de ce procès à Bruxelles qui correspond, selon lui, à un "épisode tardif" et "relativement mineur" du parcours du terroriste : "Est-ce qu'il parlera, est-ce qu'il ne parlera pas ? Je ne sais pas, c'est une interrogation, explique Georges Salines. Quelle sera son attitude ? Est-ce qu'il va croiser le regard des victimes ? Est-ce qu'il sera dans une posture de défi ? Quelle attitude va adopter sa défense ?"