Commémorations 13-Novembre : la vice-présidente américaine, Kamala Harris, a déposé un bouquet face au bar Le Carillon

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a déposé un bouquet de fleurs sous la plaque en hommage aux victimes des attaques au bar Le Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge, samedi 13 novembre, à l'occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Accompagnée de son mari, Doug Emhoff, elle est ensuite entrée brièvement au Carillon et a rencontré son propriétaire, Ali Amokrane.

Kamala Harris et son mari Doug Emhoff (droite) rencontrent le propriétaire du bar Le Carillon, Ali Amokrane, le 13 novembre 2021 à Paris. (AFP)

Un peu plus tôt dans la matinée, les deux établissements avaient eu la visite du Premier ministre français, Jean Castex, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, venus se recueillir six ans après les attentats islamistes qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et dans la capitale.

La vice-présidente américaine est venue sceller la réconciliation franco-américaine, lors d'une visite de quatre jours à Paris. Les relations entre Paris et Washington s'étaient tendues, mi-septembre, après la crise des sous-marins. "Cela a été un voyage très productif. Nous avons maintenant beaucoup de travail de suivi devant nous", a assuré Kamala Harris, qui s'est entretenue avec Emmanuel Macron durant son séjour. Elle a ajouté que partenariat entre les Etats-Unis et la France "reste et restera très fort", avant de rejoindre l'aéroport d'Orly pour s'envoler vers Washington.