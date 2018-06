13-Novembre : l'un des convoyeurs de Salah Abdeslam remis en liberté

Ali Oulkadi, l'un des convoyeurs de Salah Abdeslam au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été remis en liberté lundi 18 juin 2018.

L'un des convoyeurs de Salah Abdeslam au lendemain des attentats parisiens du 13 novembre 2015, Ali Oulkadi, a été remis en liberté lundi 18 juin 2018, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Ali Oulkadi est soupçonné d'avoir aidé Salah Abdeslam à prendre la fuite vers la Belgique le 14 novembre 2015, et de lui avoir notamment servi de chauffeur dans Bruxelles. Il avait été mis en examen en juillet 2016 pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes" et "recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste", et écroué en France.

Ali Oulkadi est désormais libre sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Paris à franceinfo. Il a notamment interdiction de quitter la Belgique, de s'absenter de son domicile entre certaines heures, et de fréquenter certains lieux.

Salah Abdeslam avait dédouané Ali Oulkadi

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando jihadiste du 13-Novembre, avait dédouané Ali Oulkadi, lors de son unique prise de parole devant un juge d'instruction en mars dernier. En mai dernier, un autre convoyeur de Salah Abdeslam au lendemain des attentats, Hamza Attou, avait lui aussi été remis en liberté, sous contrôle judiciaire.

Interrogée par franceinfo, Samia Maktouf, avocate de plusieurs familles de victimes du 13-Novembre, estime que cette décision de la justice française est "aussi incompréhensible que choquante".