Attaque à Paris : six suspects en garde à vue

Après l'attaque à l'arme blanche, perpétrée vendredi 25 septembre devant les anciens locaux de "Charlie Hebdo", le profil de l'assaillant s'affine. Nathalie Perez, journaliste pour France 3 est en direct du palais de justice de Paris lundi 28 septembre. Les enquêteurs cherchent à cerner la personnalité, le parcours et les éventuels contacts du principal suspect. "S'agit-il d'un acte isolé ou non ? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs", explique Nathalie Perez. Elle précise que "pour l'instant six personnes sont toujours en garde à vue et qu'il s'agit du frère et des colocataires du principal suspect". Selon la journaliste, "à ce stade, rien ne permet de dire formellement qu'il a bénéficié de complicité".

Le principal suspect revendique son acte dans une vidéo

Les investigations se poursuivent avec la vérification des ordinateurs et de la téléphonie, saisis au cours des perquisitions. "Les enquêteurs cherchent à authentifier une vidéo qui aurait été enregistrée par l'agresseur présumé, sur laquelle il assume, revendique son acte, sans pour autant faire allégeance à une quelconque organisation terroriste", rapporte Nathalie Perez, en direct du palais de justice.

