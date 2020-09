DIRECT. Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" : un nouveau suspect en garde à vue

Avant de fermer la boutique, faisons un point sur l'actualité :

• #ATTAQUE_PARIS "Manifestement c'est un acte terroriste islamiste", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après que deux personnes ont été grièvement blessées à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris. Sept personnes sont en garde à vue. Le Parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.

• #CORONAVIRUS La fermeture des bars et des restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille sera effective à compter de dimanche soir, et non de samedi matin. Cette mesure sera réévaluée au bout de sept jours, plutôt que 15 jours, comme initialement annoncé par le gouvernement.

• #CORONAVIRUS 15 797 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, un chiffre qui s'approche du record enregistré hier, avec 16 096 contaminations. On compte 55 décès à l'hôpital en 24 heures, et 95 morts ont été recensés dans les Ehpad et les établissement médico-sociaux (dont le bilan est mis à jour de façon plus irrégulière).



• #METEO Quatre départements sont toujours en vigilance orange : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse pour "vents violents", les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques pour "pluie-inondations".