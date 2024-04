Attentat de Nice : pour la première fois, des enfants vont témoigner au procès en appel

Des enfants se préparent à témoigner pour la première fois au procès en appel de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, a appris France Bleu Azur mercredi 17 avril. Ce procès en appel se tient à partir de lundi et jusqu'au 13 juin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Neuf enfants ont demandé à témoigner pour la première fois, a recensé l'association "Une voie des enfants".

Quatre jours avant l'ouverture du procès, ces petites victimes ont été reçues au palais de justice de Nice pour visiter la salle d'où elles pourront témoigner à distance. Pour leur éviter de se déplacer et de se confronter directement, une salle a été aménagée.

"Je veux dire ce que j'ai vécu, la peur que j'ai eue... Je n'ai pas tout dit aux psys", confie Kenza, 12 ans, à France Bleu Azur. Elle avait 4 ans le soir de l'attentat et raconte avoir échappé in extremis au camion. "Ce que je vais dire n'est pas très bon à savoir pour une enfant de 4 ans, mais j'ai grandi et ce que je ne pouvais pas dire avant, maintenant, je peux le faire. J'ai préparé sur plusieurs pages et ma famille sera là pour me soutenir, cela va m'aider."

3 000 enfants présents le soir de l'attaque

Yassin, 13 ans, était lui aussi sur la promenade des Anglais : "Je vis avec des flash-back, dès que j'entends des infos sur des attaques tout me revient (...) c'est difficile. Je ne peux pas dire que je vais bien. Cela a des répercussions à l'école."

"Il y avait 3 000 enfants présents sur la promenade des Anglais et 700 ont été suivis par la cellule psychologique spécialement crée après l'attentat", indique l'avocate de l'association "Une voie des enfants", Marie-Pierre Lazard.

L'attaque terroriste au camion-bélier le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais a fait 86 morts et 458 blessés. Pour ce procès en appel devant la cour d'assises spéciale de Paris, deux hommes qui avaient été condamnés en décembre 2022 pour leur participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle à 18 ans d'emprisonnement sont dans le box des accusés. En première instance, il y avait 2 542 parties civiles et 133 avocats.