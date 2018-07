14-juillet : une journée d'hommages et de commémorations à Nice

Ce samedi 14 juillet 2018 porte une signification particulière pour les habitatns de Nice (Alpes-Maritimes). En 2016, lors de la fête nationale, 86 personnes avaient perdu la vie dans un attentat sur la promenade des Anglais. Deux ans plus tard, la blessure est toujours là. "Les familles des victimes sont venues se recueillir en toute intimité, à huis clos, dans cette villa Massena qui donne sur la promenade des Anglais où a eu lieu le terrible attentat il y a deux ans", rapporte la journaliste Sophie Lanson, en duplex de la villa pour les commémorations de l'attentat.

Discours attendu d'Édouard Philippe

"Les 86 noms des victimes ont été énoncés lentement puis 86 roses ont été déposées au pied du mémorial par des proches, toujours extrêmement éprouvés deux ans après. Les représentants des différentes religions ont eu également des mots de paix et d'apaisement", témoigne l'envoyée sur place. La matinée était consacrée aux proches et cet après-midi les commémorations plus officielles débuteront, explique la journaliste. "Le défilé militaire dans les rues de Nice sera suivi de la lecture de textes en hommage aux victimes, 86 galets bleu-blanc-rouge seront également déposés place Massena. Enfin, le premier ministre Édouard Philippe clôturera la journée par un discours."