VIDEO. Terrorisme : "Environ 500 personnes" détenues en France et "suivies pendant très longtemps", à leur sortie de prison, assure Laurent Nuñez

En France, "vous avez des détenus condamnés pour des faits de terrorisme, environ 500 personnes", a précisé mercredi 13 novembre sur France Inter Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il a assuré également que "les sorties de prison, c'est environ une trentaine chaque année. On a 1 000 personnes qui sont des détenus de droit commun et dont on a pu déceler une radicalisation pendant leur période d'incarcération", a poursuivi Laurent Nuñez.

En revanche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité confirmer les informations de France Inter selon lesquelles la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) surveille 109 personnes. Laurent Nuñez a juste tenu à préciser que "toutes les personnes condamnées pour de faits de terrorisme sont forcément suivies pendant très longtemps".

Toujours au micro de France Inter, Laurent Nuñez a affirmé que l'état de la menace terroriste "reste maximal" en France avec une menace plus endogène.