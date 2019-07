Trois hommes, dont deux détenus, soupçonnés de préparer des attentats en France ont été mis en examen

Différentes actions violentes auraient été envisagées avant le coup de filet des enquêteurs.

Trois individus ont été mis en examen vendredi 26 juillet pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Soupçonnés de préparer des attentats en France, ils ont été écroués, a déclaré une source judiciaire à franceinfo, confirmant une information révélée par Le Parisien mercredi 31 juillet. Parmi ces trois suspects, deux étaient déjà emprisonnés.

Selon Le Parisien, les trois individus se préparaient à passer à l'acte lors de la libération prochaine de l'un d'entre eux. Ils auraient envisagé différents modes d'action terroriste : s'attaquer à des gardiens de prison, des sites institutionnels, des passants...

Leur profil n'a pas été confirmé mais, toujours selon les informations du Parisien, il s'agirait de trois jeunes hommes. L'un, âgé de 32 ans, purge une peine de six ans de prison pour avoir rejoint, en Syrie, la branche syrienne d'Al Qaïda. Le second détenu, âgé de 27 ans, est connu pour des faits d'apologie du terrorisme et de prosélytisme en prison. Le dernier des trois suspects, âgé de 21 ans, est un ancien légionnaire.