Attaque à Strasbourg : le suspect est traqué par les enquêteurs

La traque de Chéric C., auteur présumé de la fusillade qui a éclaté mardi 11 décembre au soir à Strasbourg (Bas-Rhin), se poursuit. La conférence de presse du procureur livre de nouveaux éléments sur l'enquête. "Il a confirmé que la traque était toujours en cours. 400 policiers et 200 gendarmes tentent de retrouver le fugitif", qui est selon les informations de France 3 toujours terré dans un quartier de la ville. Le procureur "a confirmé que ce fugitif était blessé et qu'on avait mis en place une surveillance active à la frontière allemande. Des membres de la famille du fugitif seraient actuellement en garde à vue."

Saisine de la section antiterroriste du parquet de Paris

"Ici, les policiers considéraient que cet homme était un grand délinquant et qu'il n'avait en aucun cas le profil d'un terroriste. Pourtant, le procureur a parlé de 'motivations terroristes'. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier 'Allah Akbar', la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir [mardi 11 décembre]", a indiqué le procureur.

