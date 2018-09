Six militaires blessés, dont deux gravement, lors d'un incendie au bois de Vincennes

Ils effectuaient leur jogging lorsqu'ils ont vu un incendie dans un campement de fortune. Alors qu'ils voulaient prêter main forte, deux déflagrations ont retenti. Elles pourraient être dues à l'explosion de réchauds.

Six militaires ont été blessés lors d'un incendie au bois de Vincennes, à Paris, dimanche 23 septembre, a appris franceinfo de source policière. Vers 9 heures, ces militaires effectuaient leur jogging dans le bois situé en périphérie de la capitale lorsqu'ils ont vu un incendie se déclarer dans campement de fortune.

Alors qu'ils voulaient prêter main forte, deux déflagrations ont retenti, certainement dues à l'explosion de réchauds, précise cette même source policière. Sur Twitter, plusieurs internautes ont témoigné du bruit entendu et du déploiement des forces de l'ordre.

En train de faire mon jogging au bois de Vincennes, j’ai entendu une grosse détonation... peut être une voiture brûlée qui a explosé. — Le Baron Jimma (@lebaronjimma) 23 septembre 2018

Il se passe quoi dans dans le bois de Vincennes ? Y a des cordons de police dans les bois et les voitures de polices qui s’enchaînent avec les sirènes — Romain VITIELLO (@Neboc) 23 septembre 2018

Parmi les six militaires blessés, deux sont en urgence absolue, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, indique la source policière. Ils ont été pris en charge à l'hôpital militaire de Percy (Hauts-de-Seine). Le service d'accueil d'investigation et de proximité a été saisi de l'enquête et l'incendie a été circonscrit depuis.