Seine-Saint-Denis : un lycéen blessé à l'arme blanche devant le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois

L'agresseur présumé et son complice ont été arrêtés.

Un lycéen de 16 ans a été blessé à l'arme blanche devant le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dans la matinée du mercredi 6 novembre, a appris franceinfo auprès du parquet de Bobigny. Le mineur est blessé à la cuisse, "en urgence relative", ce qui signifie que son pronostic vital n'est pas engagé.

Le jeune suspecté de cette agression, âgé de 17 ans, et son complice ont été interpellés par la police, précise une source policière. On ne connaît pas encore leur identité, ni le motif de l'agression.

Un mois après la mort d'un lycéen aux Lilas

Le 4 octobre dernier, un lycéen âgé de 15 ans avait été mortellement poignardé en Seine-Saint-Denis, aux Lilas, alors qu'il se trouvait sur la voie publique aux abords du collège Marie Curie. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime avait tenté de s'interposer pour protéger un camarade d'une agression. Sa mort avait provoqué une vague d'émotion aux Lilas. Une marche blanche en sa mémoire avait réuni un millier de personnes, et les organisateurs avaient lancé un appel à l'État, pour demander plus d'enseignants et de policiers dans les quartiers.