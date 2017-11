Seine-Saint-Denis : cinq personnes interpellées dans l'enquête sur la séquestration d'une famille juive à Livry-Gargan

Cinq personnes, quatre hommes et une femme, ont été interpellées mardi 28 novembre dans l'enquête sur le cambriolage et la séquestration d'une famille juive en septembre dernier à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), au nord-est de Paris, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de l'AFP.

Un homme interpellé serait le commanditaire

Parmi les personnes interpellées figurent un homme de 50 ans, déjà connu de la justice et qui serait le commanditaire, trois jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années et une jeune fille de 19 ans.Trois suspects ont été interpellés en Seine-Seine-Denis et deux ont été arrêtés alors qu'ils étaient déjà en détention, dont l'homme de 50 ans.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué, dans un communiqué, la série d'interpellations dans l'enquête sur "la lâche et violente agression d'une famille de confession juive". Il a félicité les enquêteurs pour "leur engagement et leur détermination à identifier les auteurs présumés de cet acte odieux."

Gérard Collomb a rappelé que "la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme est une priorité des services de police et de gendarmerie". Il avait rapidement estimé après les faits que "la motivation de cet acte lâche" semblait "directement liée à la religion des victimes".