Seine-Maritime : la permanence de la députée LREM Sira Sylla ciblée par le groupe d'extrême droite Génération identitaire

Le groupuscule a déployé une banderole pour dénoncer les propositions de l'élue sur les transferts d'argent vers l'Afrique. Cette action a été dénoncée par plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex qui évoque des "attaques indignes".

Le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire a manifesté devant la permanence de la députée LREM Sira Sylla, samedi 25 juillet à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), en dévoilant des slogans xénophobes réclamant "plus de remigration". Les manifestants ont allumé des fumigènes et déployé une banderole : "Aidez les Français, pas les Africains", afin de dénoncer des prises de position de l'élue sur les transferts d'argent vers l'Afrique effectués par des travailleurs expatriés.

Sira Sylla a elle-même publié sur son compte une photographie de l'action menée par Génération identitaire. "Vous ne me m’atteindrez jamais", a réagi l'élue de Seine-Maritime. "Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis trois ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France." La députée s'est dite "plus déterminée que jamais" après cette opération médiatique qui a réuni au moins cinq personnes, selon l'image mise en ligne.

Vous ne me m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais! pic.twitter.com/v76n5zqrB4 — Sira SYLLA (@sirasylla76) July 25, 2020

Début juillet, la députée s'était inquiétée de la diminution des transfets d'argent de la France vers l'Afrique, liée à la diminution des revenus des travailleurs entraînée par la crise sanitaire et économique. Mais Sira Sylla avait également dénoncé les fortes taxes appliquées à ces transferts par les leaders du secteur, comme Western Union ou MoneyGram. "Ces frais se montent à 9 ou 10 % des sommes transférées vers les pays d'Afrique de l'Ouest, très loin des 3 % qui sont l'objectif souhaité par le FMI au titre du développement durable", expliquait-elle au Parisien, début juillet.

Elle souhaite notamment obtenir une défiscalisation partielle et temporaire de ces transferts, mais également la possibilité pour un expatrié d'avoir un compte dans son pays d'origine et un autre dans son pays d'accueil (bi-bancarisation), afin de réduire les frais de transfert lors des opérations bancaires. Au total, 59 députés avaient déjà signé fin mai une tribune en ce sens, parue dans L'Opinion. "C’est une mesure d’aide au développement concrète, réaliste et directe, qui ne se perdrait pas dans les différents canaux institutionnels", plaidait notamment le texte.

Le Premier ministre Jean Castex a dénoncé des "attaques indignes" appelant "une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de son côté, "condamne avec la plus grande fermeté les comportements ignobles dont a été victime" et ajoute que "La République ne cédera rien face à l'idéologie haineuse de ces groupuscules extrémistes". La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, ou le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, ont également apporté leur soutien à l'élue.

Les attaques indignes dont a fait l’objet @SiraSylla76 appellent une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté : je lui ai dit mon soutien et la solidarité de l’ensemble du Gouvernement.

Face à la haine, la République doit s’unir et agir. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 25, 2020

Je condamne avec la plus grande fermeté les comportements ignobles dont a été victime @sirasylla76. Je lui apporte tout mon soutien.

Le République ne cédera rien face à l'idéologie haineuse de ces groupuscules extrémistes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 25, 2020

Le groupuscule Génération identitaire avait récemment fait parler de lui en déployant une banderole sur un toit à Paris, mi juin, au cours d'une manifestation contre les violences policières. Douze militants d'extrême droite avaient été interpellés lors de cette action.