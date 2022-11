Royaume-Uni : trahi par ses tatouages, un fugitif américain arrêté

Un criminel américain a été arrêté en Écosse, où il était en fuite. Nicholas Rossi a notamment pu être identifié par ses tatouages.

Un criminel américain en cavale en Écosse (Royaume-Uni) sous une fausse identité, a été trahi par ses tatouages. Nicholas Rossi, 35 ans, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour plusieurs accusations de viol, d’agressions sexuelles et d’escroquerie aux États-Unis. Son signe distinctif, ce sont ses bras tatoués. Une infirmière écossaise les a reconnus l’an dernier sur un patient atteint de covid. Le patient est arrêté mais il conteste tout lien avec Nicholas Rossi.

Le fugitif a simulé sa mort

Marqué par les séquelles du covid, l’homme se présente comme étant un Irlandais du nom d’Arthur Knight. Il dit avoir été tatoué à son insu à l’hôpital et explique la ressemblance troublante par une machination. "Je ne suis pas certain que toutes ces photos de la police soient authentiques", a-t-il affirmé. Mais pour la justice, les preuves sont accablantes, notamment à cause de ses empreintes digitales. La police américaine le soupçonne d’avoir fui en Écosse il y a plusieurs années afin d’échapper aux poursuites. Il a même simulé sa mort en publiant de faux avis de décès sur Internet en 2020. Au même moment, il se mariait avec une Anglaise, qui le soutient toujours.