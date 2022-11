Guerre en Ukraine : des enfants éloignés des parents depuis des mois

Certaines familles ukrainiennes n’ont pas vu leurs enfants depuis plusieurs mois. Soucieuses de mettre leurs fils et filles en sécurité, ces familles attendent désespérément leur retour.

11 028. Selon les autorités ukrainiennes, c’est le nombre d’enfants bloqués en territoire occupé, loin de leurs parents. Yuri et Tatiana sont sans nouvelles de leur fille, Paulina, âgée de 9 ans. Fin août, la mairie pro-russe de leur village propose aux familles d’emmener leurs enfants en colonie de vacances sur la mer noire, loin des bombardements.

“Au pied du bus, on s’est embrassées, je lui ai fait un câlin et je lui ai dit ‘profite bien’, se rappelle Tatiana. On a accepté pour que notre enfant soit en sécurité. Un enfant est mort dans notre rue, une femme aussi." Depuis, ils n’ont pas eu de nouvelle de leur fille.

“J’ai peur qu’elle pense qu’on l’abandonne”

Karina, 13 ans, est, elle aussi, partie en colonie, mais la mairie n’a jamais donné d’adresse ou de numéro de téléphone pour la joindre. Natalia, sa mère, craint de ne jamais la revoir malgré l’intervention de la police pour réclamer leur retour. “Je ne peux pas l’appeler, je ne peux pas lui dire ‘on va venir te chercher, attends un peu’. J’ai peur qu’elle pense qu’on l’abandonne.” D’après le gouvernement ukrainien, seuls 96 enfants ont pu retrouver leur famille depuis le début de la guerre.