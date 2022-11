Santé : en constante augmentation, l'espérance de vie atteint 90 ans

Grâce aux progrès de la médecine et à une alimentation plus saine, l’espérance de vie se situe, selon le sexe, entre 90 et 93 ans pour les bébés nés en 2022. Le réchauffement climatique pourrait toutefois changer la donne.

Une petite fille née cette année sera peut-être centenaire car dans l’avenir, il y en aura de plus en plus. Venue au monde il y a quelques mois, son espérance de vie est de 93 ans et 90 ans pour un petit garçon né en 2022. L’espérance de vie continue d’augmenter de deux à trois mois chaque année grâce aux progrès de la médecine et à une meilleure alimentation. Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes mais l’écart entre les deux sexes se réduit.

Le réchauffement climatique pourrait faire baisser l'espérance de vie

Une femme née en 1920 pouvait espérer vivre dix ans de plus qu’un homme alors qu’une petite fille née cette année ne vivra en moyenne que trois ans de plus qu’un petit garçon. En cause : le tabagisme féminin. Mais ces données doivent être prises avec prudence car elles ne tiennent pas compte des impacts du réchauffement climatique. "Si on ne parvient pas à s’adapter au changement climatique, là il peut y avoir des effets sur l’espérance de vie", affirme Gérard François-Dumont, démographe. Avec les effets du changement climatique, comme la pollution, la mortalité augmentera peut-être de manière imprévue.