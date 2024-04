Romans-sur-Isère : une cagnotte de soutien lancée pour la famille de l'adolescent tué mardi pour couvrir les frais d'obsèques

Une cagnotte de soutien pour la famille de Zakaria, l'adolescent de 15 ans tué mardi d'un coup de couteau à Romans-sur-Isère (Drôme), a été ouverte jeudi par un ami avec l'autorisation de la famille, rapporte vendredi 12 avril France Bleu Drôme Ardèche.

Cette cagnotte est destinée à couvrir les frais des obsèques. La famille souhaite enterrer le corps au Maroc, leur pays d'origine, À 9 heures vendredi, plus de 3 200 euros avaient été récoltés.

L'adolescent de 15 ans a été tué de coup de couteau en voulant s'interposer dans une altercation. Quatre personnes, dont un père et ses deux fils, sont en garde à vue. L'enquête a été requalifiée en meurtre avec préméditation. Selon un communiqué du procureur de Valence Laurent de Caigny, le père est soupçonné d'avoir organisé une expédition punitive dans le quartier sensible de la Monnaie à la recherche d'un mineur avec lequel son plus jeune fils "avait eu un différent" quelques jours plus tôt.