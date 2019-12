Profanation d'un cimetière juif dans le Bas-Rhin : "Les Juifs sont et font la France", réagit Emmanuel Macron

"L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons", a assuré le chef de l'Etat. Une centaine de tombes du cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin) ont été souillées avec des croix gammées.

"L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons" "Les Juifs sont et font la France", a rappelé Emmanuel Macron. Plus d'une centaine de tombes du cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin), à l'ouest de Strasbourg, ont été maculées de croix gammées. Cette profanation découverte mardi 3 décembre a semé la "consternation" en Alsace où une série d'actions similaires ont été perpétrées ces derniers mois.



"L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix", a tweeté le président Emmanuel Macron dans la soirée. "Ceux qui s'attaquent à eux [aux Juifs], jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l'idée que nous avons de la France", a poursuivi le chef de l'Etat.

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

Selon le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Maurice Dahan, le cimetière compte environ 700 tombes, dont 107 ont été profanées. Ce cimetière accueille plusieurs sépultures des familles de l'ancien président du Conseil Léon Blum et de l'ex-président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Exprimant sa "colère devant ces gestes ignobles, scandaleux et révoltants", ce dernier a déploré "une insulte à la mémoire, une insulte à ces femmes et à ces hommes qui ont honoré la France et sont enterrés à Westhoffen".

La profanation a suscité une cascade de réactions indignées. Le Premier ministre Edouard Philippe a exprimé sa "révolte et de son "dégoût" et Christophe Castaner a dénoncé "des actes abjects et répugnants". Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place en fin de matinée mercredi pour une "cérémonie de recueillement". Le parquet de Saverne a indiqué avoir ouvert une enquête préliminaire confiée à une "cellule spéciale" de la gendarmerie.