Bas-Rhin : un cimetière juif a été profané

Les tombes d’un cimetière juif situé à Westhoffen, dans le Bas-Rhin, non loin de Strasbourg, ont été profanées. Mardi 3 décembre, des inscriptions antisémites et des croix gammées ont été découvertes sur une centaine de tombes. Au total, 107 pierres tombales ont été profanées alors que le cimetière en compte 700.

"C’est honteux"

Plus tôt, d’autres tags antisémites avaient été observés dans une commune voisine. Pierre Geist, le maire de Westhoffen est écoeuré. " Ce cimetière est là depuis des siècles. Il ne s’est jamais rien passé et aujourd’hui on le profane avec des croix gammées. C’est honteux, c’est lamentable ", regrette-t-il. Harold Weill, le grand rabbin de Strasbourg, affirme que les attaques ciblant la communauté juive sont " presque hebdomadaires ". " Ça ne s’arrête pas ", déplore-t-il. Une enquête est en cours. Les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

