DIRECT. Policier tué à Avignon : le tireur présumé "a contesté les faits" tout au long de sa garde à vue, annonce le procureur

Le tireur présumé a été mis en examen mardi soir pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative d'homicide sur le collègue d'Eric Masson, alors qu'un second individu est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et recel de malfaiteurs.

franceinfo Marie-Violette BernardElise LambertBenoît Jourdain France Télévisions Ce qu'il faut savoir L'enquête avance dans l'affaire du meurtre du policier Eric Masson, tué le 5 mai à Avignon (Vaucluse). Deux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire, mardi 12 mai dans la soirée. Le tireur présumé (19 ans), qui nie les faits, est poursuivi pour "homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "tentative d'homicide" sur le collègue de l'agent, a appris France Télévisions auprès de son avocat, Louis-Alain Lemaire. Le principal suspect a été identifié par un collègue d'Eric Masson. L'homme (20 ans) qui accompagnait le tireur présumé a lui été mis en examen pour "non-assistance à personne en danger et recel de malfaiteurs", a déclaré son avocat Christophe Huguenin-Virchaux. La complicité, en revanche, n'a pas été retenue. Suivez notre direct. Un policier tué lors d'un opération antidrogue. Eric Masson a été abattu le 5 mai en fin de journée à Avignon, alors qu'il était en intervention sur un important point de deal du centre-ville avignonnais. Le suspect, qui avait pris la fuite, a été arrêté dimanche soir au péage de Remoulins (Gard) en compagnie de deux individus. Les trois hommes tentaient de fuir vers l'Espagne. La sœur du tireur présumé a également été interpellée. Le procureur donne une conférence de presse à 11 heures. Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon, s'adressera à la presse en fin de matinée, au lendemain de la mise en examen de deux individus. Il pourrait donner des précisions sur l'avancée de l'enquête ainsi que sur le profil des deux suspects, dont le tireur présumé. Deux gardes à vue levées. Alors que quatre personnes avaient été placées en garde à vue, lundi, deux suspects ont été libérés mardi. Il s'agit du chauffeur du véhicule intercepté au péage et de la sœur du principal suspect. Hommage national rendu à Eric Masson. "Face au pire, il donnait le meilleur." Le Premier ministre, Jean Castex, a salué Eric Masson, qu'il a décrit mardi comme un "serviteur de l'Etat", lors de l'hommage national rendu à ce policier de 36 ans. Dimanche, des centaines de policiers avaient honoré la mémoire de leur collègue à Paris et à Avignon.