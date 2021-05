Hommage au policier tué à Avignon : "C'est une mort de plus, une mort de trop, chaque jour, je crains pour la vie de ma fille", a réagi la mère d'une policière

Un hommage a été organisé en début d'après-midi dimanche 9 mai devant le commissariat du policier tué ce mercredi à Avignon. Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées pour Éric Masson, il y a eu de nombreux applaudissements. Beaucoup de policiers, certains avec leur brassard orange "police" étaient présents mais aussi des habitants de la région. Les messages sont nombreux sur le livre d'or mis à disposition.

"C'est une mort de plus, une mort de trop", a réagi Michèle, mère de deux filles et d'un gendre policiers. "Chaque jour, je crains pour la vie de ma fille qui me relate les tirs de mortier, les attaques, les crachats, les insultes et les menaces permanentes, des menaces de mort. Ma fille a été filmée et la vidéo a été postée sur Facebook. Elle a porté plainte mais il a fallu des mois pour qu'on enlève les commentaires. Elle se sentait en insécurité, elle a bénéficié d'une protection."

Un hommage à Éric Masson est organisé devant le commissariat d'avignon (09 mai 2021). (JEROME JADOT/ FRANCEINFO)

Les personnes rassemblées pour rendre hommage à Eric Masson parlent "d'impunité à l'encontre des délinquants." Ils estiment qu'il n'y a plus de respect.